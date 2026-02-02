JR中央線は、高蔵寺駅で人身事故が発生したため、神領～土岐市の上下線で運転を見合わせていましたが、午後1時15分過ぎに運転を再開しました。 【写真を見る】JR中央線 神領～土岐市の上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ（2日午後1時25分時点）