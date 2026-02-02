サウスウエスト航空は、1月27日から全席指定席に変更した。従来は機内は自由席とし、搭乗順に好きな席を選んで座ることができた。座席指定制を導入後は、運賃ごとに足元が広い座席や前方座席も選択できる。新たな搭乗順は全8グループに分け、上級会員やプレミアムシート購入者に優先搭乗を提供する。プレミアムシートの座席指定や優先搭乗権を事前に購入することもできる。