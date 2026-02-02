お風呂上がりの壁や床に残る水滴、冬場の窓の結露、洗った後の食器の拭き上げ…。毎日のちょっとした水まわりの掃除、できればラクに済ませたいですよね。そんなプチストレスを一気に解消してくれるお掃除グッズが、ダイソーに新登場しているのを発見♪さっそく使ってみたので、詳しくレビューしていきますね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：吸水クロス（落ち落ちV、3枚） 価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJA