いつものようにセリアをパトロールしていると、ネイルグッズ売り場でセルフネイル派さんにおすすめのアイテムを発見！お値段は110円（税込）ながら上品で本格的なデザインで、オフィススタイルにも◎技術いらずで簡単に装着できて、初心者さんも気軽にトライしやすいのも魅力。さっそくお買い物の参考にしてみて。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ネイルチップ アーモンド フレンチラメ12P価格：￥110（税込）販売ショッ