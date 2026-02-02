アル・イテハドに所属する元フランス代表FWカリム・ベンゼマに電撃移籍の可能性が浮上しているようだ。2月1日、スペイン紙『アス』が伝えている。14年間在籍したレアル・マドリードで5度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を含む合計25個のタイトルを獲得し、世界最高のサッカー選手に贈られるバロンドールも受賞したベンゼマは2023年夏からアル・イテハドでプレー。ここまで公式戦通算83試合出場54ゴール17アシストという成績