2日、明治安田Jリーグ百年構想リーグ 開幕イベントが都内で行われた。2026ー27シーズンからJリーグはシーズン移行を行うため、半年間に及ぶ特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催。東西に分かれた地域ラウンドを行い、昇降格のない異例のシーズンの開幕が6日（金）に控えている。当選したファン・サポーターも一部参加した開幕イベントの冒頭では、野々村芳和チェアマンが「2026年、Jリーグにとっては特別な1年に