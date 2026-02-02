アル・イテハドに所属するフランス代表MFエンゴロ・カンテが欧州復帰に迫っているようだ。2月1日、フランス紙『レキップ』やドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。報道によると、現地時間1日に行われた最終交渉を経て、アル・イテハドとフェネルバフチェがカンテの完全移籍に関して合意に達したとのこと。移籍金は400万ユーロ（約7億4000万円）、契約期間は2028年6月末までの2年半になる見込みで、すでにメディカル