史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション」（以下、TGC）がプロデュースする、日本最大級のガールズオーディションプロジェクト『TGC AUDITION 2026』の公開ドラフト会議が、2026年2月1日（日）、ベルエポック美容専門学校第二校舎で開催された。同プロジェクトでは、14歳の後藤まなさんがグランプリに輝いた。TGC AUDITION 2026芸能界版ドラフト会議が開催！©TGC AUDITION 2026対象は、モデル、タレン