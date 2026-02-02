予期せぬ妊娠を防ぐための「緊急避妊薬」の市販化がきょう始まり、処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できるようになりました。【映像】市販化が始まった「ノルレボ」国内初となる市販の緊急避妊薬「ノルレボ」は、2日から一部の薬局やドラッグストアで販売が始まりました。性交から72時間以内に1錠を服用することで、およそ80％の確率で妊娠を防げるとされています。購入するのに保護者やパートナーの同意は不要で