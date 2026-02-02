健康保険は全国共通の仕組みですが、協会けんぽの保険料率は都道府県支部ごとに異なります。そのため、同じ報酬月額でも勤務地によって負担額に差が出ることがあります。健診受診率で全国1位の山形県と東京都では、保険料はどの程度違うのでしょうか。 本記事では、都道府県別の保険料率の仕組みと、インセンティブ制度の概要を踏まえつつ、40歳以上・報酬月額30万円のケースで保険料を試算します。 実は「協会