俳優の藤木直人（５３）と谷まりあ（３０）が２日、都内で行われた「第５１回衆議院議員総選挙」（８日投開票）期日前投票デモンストレーション記者発表会に登場した。２人は、選挙のイメージキャラクターに就任。藤木は「急なオファーだったので驚きましたし、責任重大。選んでいただいて光栄だと思ってます。父親から『感動した、偉い』ってメールが来た。５３歳になっても、親に褒められることがあるんだなってびっくり」と