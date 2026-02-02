【『遊戯王 マスターデュエル』高校生日本一決定戦】 開催日：2月1日 会場：コナミクリエイティブフロント東京ベイ コナミデジタルエンタテインメントは、デジタルカードゲーム「遊戯王 マスターデュエル」にて高校生を対象とした大会「『遊戯王 マスターデュエル』高校生日本一決定戦」を2月1日に開催した。会場は東京都のコナミクリエイティブフロン