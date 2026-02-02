BTSのVがトレーニング後の様子を公開し、ファンの心を射止めた。2月1日、Vは自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「1時間20分走れた！」という日本語のコメントとともに、トレーニング後の様子を収めた動画を公開した。【写真】えっ、何も着てない!? Vの“深夜SNS投稿”カメラに顔を向けたVの横顔は、通った鼻筋と彫刻のようなフェイスラインが際立ち、CGのように完璧なビジュアルを誇っている。（写真＝V公式Instagram）ビ