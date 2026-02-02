2PMのメンバーであり、俳優としても活躍するジュノが、ドラマ『テプン商事』のファンミーティングツアーを成功裏に締めくくった。ジュノは1月31日、タイ・バンコクにて「Typhoon Family Drama Fan Meeting with LEE JUNHO」のフィナーレを飾った。今回のツアーは昨年12月14日の東京公演を皮切りに、台北、マカオ、バンコクの4都市で開催。各地で熱烈な歓迎を受け、どの会場もファンの熱い歓声で埋め尽くされるなど、彼の圧倒的なグ