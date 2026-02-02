1日午後、佐賀県武雄市で住宅1棟が全焼する火事がありましたが、ケガ人はいませんでした。同じころ、付近では林野火災が発生していて、警察と消防は「飛び火」した可能性も視野に出火原因を調べています。 1日正午すぎ、佐賀県武雄市北方町志久で「建物の2階から火が出ている」と消防に通報がありました。火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。出火当時、家族3人がいましたが火