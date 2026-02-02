巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手（３０）が２日、宮崎キャンプで来日初の屋外フリー打撃を実施。豪快なパワーを披露した。８スイング目に「来日１号」となる初サク越えを左中間に放つと、その後も特大アーチを連発。左翼後方への推定１３０メートル弾や、センターバックスクリーンへの豪快弾などを披露し、５６スイングでサク越え１３本と持ち前の飛距離を見せつけた。昨季まで長く主砲を担った岡本のブルージェイ