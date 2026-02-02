ＤｅＮＡの竹田祐投手が２日、沖縄・宜野湾キャンプで初のブルペン投球を行った。ドラフト１位で入団した昨年は後半戦に４勝。「去年は初めから戦力になれなかったので、今年は開幕ローテーションを目指してアピールしたい」と２年目の飛躍を期す右腕は、直球の威力を増すためにワインドアップモーションに挑戦中。「まだ探っている」という段階だが、実戦での試投も視野に入れている。小杉投手コーチも「引き出しが増えればい