高市総理が遊説中に痛めたけがをめぐり、尾崎官房副長官は2日、「今後の政務や公務への支障はない」と述べました。高市総理は1日、NHKの番組に出演し各党の党首らと討論を行う予定でしたが、「遊説中に腕を痛め、治療にあたっている」として、急遽欠席しました。その後、高市総理は自身のXで、「ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました。関節リウマチの持病があり