日本の繊細な美意識を世界に発信するSENSAIから、日中の肌を美しく守るUV美容液が進化して登場します。今回リニューアルされるのは、心地よさと美しい仕上がりで支持を集めてきた「エッセンスデイヴェール」。紫外線対策とエイジングケア¹を両立し、日差しの中でもハリと艶をキープできる処方へアップデートされました。毎日のスキンケア延長で使える新次元²のUV美容液は、大人肌の新習慣として