俺はユウジ。妹・ミキの顔合わせの費用を家計からは1円たりとも出さないと激昂する妻サエコに、俺は頭を抱えていました。親には出すと大口を叩きましたが、自分の小遣いからは出したくありません。その旨を母に告げると、母はなんと泣き落としをしてきました。しかも「内緒で家計からこっそり出せ」なんてことまで言い出したのです。バレたら離婚なのに……。だけど母からは失望されたくありませんし、ミキの結婚だって台無しにし