陸上自衛隊富士駐屯地は1月26日、勤務時間中に業務と関係ない書籍を読み業務を怠ったとして、50代の幹部自衛官を減給の懲戒処分にしたと発表しました。 減給10分の1、1か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊富士学校に所属する50代の2等陸佐です。 富士駐屯地広報によりますと、2等陸佐は2024年2月頃から5月頃まで、勤務時間中にもかかわらずライトノベルと呼ばれる娯楽小説の文庫本を読んでいました。 2024年8月頃に部下の隊