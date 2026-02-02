＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 最終日◇1日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞寒波の影響により、54ホール短縮となった米女子ツアー開幕戦。トータル13アンダーのネリー・コルダ（米国）が通算16勝目を挙げて、賞金31万5000ドル（約4881万円）を獲得した。【写真】これは危険寒波で空港もこの有様日本勢トップの5位タイに入った山下美夢有は、9万1980ドル（約1425