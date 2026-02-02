＜ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ最終日◇1日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞【画像】以前の『Qi10 MAX』と今回の『Qi4D』の構えた顔は大違い！2026年のLPGAツアー開幕戦を制したのは、ネリー・コルダだった。最終日は寒波による強風で競技短縮（54ホール）という異例の幕切れとなったが、第3ラウンドで叩き出した「64」というスコアは、フィールド平均を9ストロー