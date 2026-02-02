新潟県選挙管理委員会は1日、衆議院選挙の期日前投票の中間状況を発表。県全体の投票率は前回の同じ時期に比べて0.73ポイント低い5.34％となっています。 先月、始まった衆院選の期日前投票。県選挙管理委員会によりますと、1日現在で期日前投票をした人は9万5828人で1万4721人減りました。投票率は5.34％で前回を0.73ポイント下回っています。特に豪雪地を抱える選挙区での減少が大きく、4区では1.85ポイント、５区では1.97ポイ