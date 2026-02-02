◇テニス 全豪オープン 男子決勝(日本時間1日、オーストラリア・メルボルン)テニスの四大大会の一つ、全豪オープン2026の男子決勝はカルロス・アルカラス選手(スペイン)がノバク・ジョコビッチ選手(セルビア)を3-1で破り、生涯グランドスラムを達成しました。22歳のアルカラス選手(世界ランク1位)と38歳のジョコビッチ選手(同4位)によるカードとなった決勝戦。両者はこれまで9度対戦しており、アルカラス選手が4勝、ジョコビッチ選