米女子ゴルフツアーの今季開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ」最終日（１日＝日本時間２日、フロリダ州オーランドのレークノナＣ＝パー７２）は、寒波の影響で中止に。大会は５４ホールに短縮された。昨年の「ＡＩＧ全英女子オープン」を制した山下美夢有（２４＝花王）が通算５アンダーで５位。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）と古江彩佳（富士通）が３アンダーで９位となった。優勝は通算１３ア