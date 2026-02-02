【その他の画像・動画等を元記事で観る】ゲームブランド「Key」によるライブイベント『KSL Live World 2026』が、2026年9月26日(土)、豊洲PITにて開催されることが決定。あわせて『KSL Live World 2026』ティザーサイトが公開された。今回のライブには、ASCA、大原ゆい子、鈴木このみ、fhanaら豪華アーティストの出演が決定しており、今後も追加出演者の発表を予定している。また、本公演のチケットについては、2026年4月24日（金