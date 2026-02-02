メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で早咲きの桜「カンヒザクラ」が見頃を迎えています。 旧尾鷲三田火力発電所の庭園にあるカンヒザクラは、発電所が操業を始めた1964年に植えられた樹齢62年の桜です。 今年は1月中旬から開花が始まり今は5分咲きほどで、かわいらしい淡いピンク色の花を咲かせています。 庭園には誰でも自由に入ることができ一足早い春の訪れを感じることができます。カンヒザクラの見頃は今