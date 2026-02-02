世界的な人気を誇るガールズグループLE SSERAFIMが、日本最大級の音楽フェスSUMMER SONIC 2026に初出演することが決定した。2月2日に発表された第1弾出演アーティストラインナップによると、「SUMMER SONIC 2026」は8月14日から16日までの3日間にわたり、東京・大阪の2都市で開催される。近年は両都市ともチケット完売が続くなど、国内外の音楽ファンから高い支持を集める同フェスは、今年で開催25周年を迎える。記念すべき今回は