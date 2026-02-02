米株価指数先物時間外取引下げ拡大、貴金属暴落が他市場に波及 東京時間12:43現在 ダウ平均先物MAR 26月限48719.00（-289.00-0.59%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6897.75（-68.00-0.98%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25331.75（-338.25-1.32%）