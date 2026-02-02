米株価指数先物時間外ダウ340ドル安ナスダック1.5%下落 東京時間12:53現在 ダウ平均先物MAR 26月限48669.00（-340.00-0.69%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6887.25（-78.50-1.13%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25285.00（-385.00-1.50%）