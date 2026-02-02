ビットコイン昨年4月来安値貴金属下落が他市場に波及 ビットコイン（ドル）(NY時間23:55) １ビットコイン＝76035.69（-397.48-0.52%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間23:55) １ビットコイン＝11781730（-61586-0.52%） ※円はドル円相場からの計算値