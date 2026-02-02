160.63ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.88エンベロープ1%上限（10日間） 156.5921日移動平均 156.11一目均衡表・雲（上限） 155.78一目均衡表・基準線 155.67一目均衡表・転換線 155.3210日移動平均 154.97現値 154.06100日移動平均 153.77エンベロープ1%下限（10日間） 153.64一目均衡表・雲（下限） 152.55ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 150.0