秋田市役所に設けられた期日前投票所 １月２８日 ８日投開票の衆院選の期日前投票の中間状況が発表され、きのう＝２月１日までの投票率は６．９３％で前回衆院選の同じ時期を下回っています。 秋田県選挙管理委員会によりますと、投票所が設けられた１月２８日から２月１日までに期日前投票を済ませた秋田県内の有権者は５万４６７８人でした。投票率は６．９３％で、前回２０２４年１０月の衆院選の同じ時期に比べて１．７