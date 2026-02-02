両投げで１５０キロを超えるマリナーズのジュランジェロ・サインチェ投手（２２）が３月のワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）の出場オファーを辞退したと１日（日本時間２日）、米大リーグ公式サイトなど複数の米メディアが報じた。また、春季キャンプでは右投げに専念する見込みであることも伝えた。オランダ南ホラント州ハーグ出身のサインチェは、両投げ両打ち。ミシシッピ州立大から２０２４年ドラフト１巡目（全体