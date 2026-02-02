節分の際に大活躍！ 太巻きをスパッと簡単に切る方法をご紹介します。包丁を何度も水でぬらしたり、洗ったり、余計な手間は一切なし。知っておきたい知識が満載です。 ▼クッキングペーパーを活用 包丁にクッキングペーパーを巻くだけ。特別なコツなどもなく、簡単に切ることができます。 ▼パン切りナイフが大活躍 パン切ナイフはギザギザがあるのでご飯がくっつかず、きれいに切れます。 ▼ラップごと切る 太巻きにラップ