俳優の真木よう子が、1日に放送されたABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』（後9：00）の#1にゲスト出演。SNSで反響を呼んだ“床に置かれたカフェラテ”写真に言及した。【写真】16歳長女と0歳次女の2ショットを公開した真木よう子真木は「フローリングに自分が飲んでいたカフェラテが置いてあって、記憶がない」「その時に、ゾワッとして…この世で一番怖いものは自分になった」と回顧。産後の極限状態を飾らない“真木