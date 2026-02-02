ディズニーアニメーション映画『ズートピア2』（昨年12月5日公開）が、興行収入140億円を突破したことが2日、ディズニー・スタジオ（アニメーション）公式Xで発表された。『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を抜き、国内洋画アニメーション歴代2位となった。【動画】『ズートピア2』メガヒットを記念してコメント到着上戸彩、森川智之、江口のりこ、高嶋政宏、高橋茂雄2月1日時点で国内興行収入140億7788万円、国内