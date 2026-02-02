羽田空港で現金1億9000万円が奪われそうになった事件で、現金の運搬を依頼していた会社の社長が、去年にも東京・中央区で1億円相当の外貨を盗まれる被害にあっていたことがわかりました。【映像】現場の様子（羽田空港・駐車場）先月30日、羽田空港の駐車場で50代の男性が4人組の男に襲われるなどし、車に積んでいた現金1億9000万円が奪われそうになりました。その後の捜査関係者への取材で、現金の運搬を依頼していた会社の