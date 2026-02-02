冬型の気圧配置の影響で、１日夜から２日朝にかけて、青森県や北海道で大雪に見舞われた。青森県では平年の２倍以上の積雪となった地域もあり、県は１日夜、陸上自衛隊に災害派遣を要請した。総務省消防庁は２日、１月２０日からの大雪などによる死者が１９人になったと発表した。気象庁によると、２日午前９時までの１２時間降雪量は、同県むつ市脇野沢２７センチ、今別町２４センチなど。午前９時現在の積雪の深さは青森市青