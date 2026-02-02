【星野凛デジタル写真集「初雪の降る日に day2」】 【拡大画像へ】 集英社は、「星野凛写真集『初雪の降る日に day2』」を2月1日に発売した。価格は1,100円。 本書は、北海道の知床でひとり暮らしをしながら、その様子を発信する大人気YouTubeチャンネル「りんの田舎暮らし」を運営する星野凛さんの3カ月連続発売となるデジタル写真集の2作目。 撮影は彼女の拠点となる北海道で行なわれている。湖