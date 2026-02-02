東京を代表する「おしゃれな街」自由が丘駅前が、大規模な再開発事業により劇的に進化します。自由が丘駅（東京都目黒区）には、東急東横線と大井町線の2線が乗り入れ多くの人を集めていますが、15階建ての新ランドマークとなる大規模複合施設内の商業エリアが、2026年秋に、駅前にオープンします。目玉となるのは、プレミアムスーパーの明治屋や、モンブラン発祥の老舗自由が丘モンブランの再出店。さらに、子育て世代に嬉しい複