住友ベークライトが後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３１００億円から３１６５億円（前期比３．８％増）へ、営業利益を３１０億円から３２５億円（同３１．１％増）へ、純利益を２３５億円から２５５億円（同３２．３％増）へ上方修正したことが好感されている。 中国の旺盛な半導体需要が継続していることに加えて、ＡＩ関連用途が拡大するなど、半導