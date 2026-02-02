四電工は４日ぶり急反騰し、昨年来高値を更新している。前週末１月３０日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせて、通期業績予想を引き上げた。営業益予想を従来予想の７０億円から８０億円（前期比０．９％減）、最終益予想を５０億円から６０億円（同１６．０％増）とした。最終利益は減益予想から一転過去最高益の連続更新を見込む。配当は期末予想を７円増額の４０円とし、年