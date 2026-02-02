「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日正午現在で東邦亜鉛が「売り予想数上昇」１位となっている。 ２日の東証プライム市場で東邦鉛が大幅に３日続落。鉛及び銀製錬の大手である同社は足もとで金価格と同様に銀市況が急騰していることが材料視され、株価は急伸してきた。ただ、ニューヨーク先物市場で１トロイオンス＝１００ドル台に上昇していた銀価格は、１月３０日には８０ド