午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６７０、値下がり銘柄数は８８４、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に空運、医薬品、海運、食料など。値下がりで目立つのは証券・商品、非鉄金属、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS