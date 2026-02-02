いばらきフラワーパークは、2月下旬から約2カ月にわたる桜の見頃期間に合わせ、3月7日（土）と翌8日（日）に「桜フェスタ2026」を開催する。 2月下旬ごろから250本の河津桜が開花し、その後ソメイヨシノ、大島桜、枝垂れ桜、山桜、八重桜と続き、4月下旬まで多彩な桜を楽しめる。 イベント当日は山頂まで無料マイクロバスを運行する。 会場 茨城県石岡市下青柳200 イベント開催日時 2026年3月