Snow Manの宮舘涼太がパーソナリティを務めるTBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』公式Xで、2月1日の放送のオフショットが公開された。 【写真】宮舘涼太がふわふわヘア＆黒タートルではしゃぎながら“滅ポーズ”など①② ■和気あいあいとしたスタジオの雰囲気が写し出された2枚 オフショットには「サブのスタッフとガラス越しにやり取りする舘様！楽しそうです」という説明も。宮舘は、長めの