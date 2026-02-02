愛媛銀行 [東証Ｐ] が2月2日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比34.4％増の72.7億円に拡大し、通期計画の79億円に対する進捗率は92.0％に達し、5年平均の76.3％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比74.1％減の6.2億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実