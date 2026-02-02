ワイズホールディングス [東証Ｓ] が2月2日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比44.3％増の4億5900万円に拡大し、通期計画の5億円に対する進捗率は91.8％に達し、5年平均の73.8％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比74.8％減の4100万円に大きく落ち込む計算にな